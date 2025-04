Cristian Echarri: “Fue un partido difícil, muy contentos por la victoria”

El jugador Olavarriense que milita en Casariego, habló en 60 minutos luego del triunfo ante Espigas. Remarcó la importancia de haber sumado estos tres puntos. “La idea es ir paso a paso, trabajamos para estar arriba. Tenemos partidos muy difíciles, pero haber sumado nos da tranquilidad para seguir trabajando y mejorando”. Dijo Echarri