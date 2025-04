Una muestra para reconocer a pilotos locales

Con el objetivo de reconocer a los pilotos locales, el Museo Hnos Emiliozzi abre una nueva muestra. “Pilotos de Olavarría”, se llama la exposición de vehículos, imágenes y otros artículos vinculados a la historia del automovilismo local. Este primer homenaje será para Maneco Boubée y Beto Emiliozzi.