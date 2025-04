Marcos Bonavetti: “Mi intención siempre fue seguir jugando”

El futbolista Olavarriense habló en 60 minutos sobre su presente en Independiente de Chillar. “Por suerte hay varios conocidos, jugadores muy interesantes. Los resultados nos han acompañado en estas primeras fechas y esperamos seguir por este camino”. Dijo Bonavetti.