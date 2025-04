“Hay un gran esfuerzo para mitigar los efectos negativos de esta política nacional”

El ministro Javier Rodríguez destacó el trabajo que se hace desde el área de Desarrollo Agrario para con los productores y apuntó contra el desfinanciamiento y el desmantelamiento por parte del gobierno nacional. Por otro lado, afirmó que el gobernador “está mostrando una gestión en toda la provincia, muy presente, muy activa”.