Desde La Madrid destacan el abordaje regional de la tragedia

Foto: InfoGL

El intendente Martín Randazzo se expresó este lunes en LU32, tras el despiste del ómnibus de este domingo, que dejó cinco fallecidos. Indicó que las víctimas fatales murieron en el lugar de los hechos. A Olavarría, manifestó, trasladaron los de estado más grave, puntualizó.