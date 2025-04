Día de la Salud: "Es importante diferenciar las grandes medidas de la gestión cotidiana"

Con motivo del Día Mundial de la Salud, que se celebra este 7 de abril, el Subsecretario de Salud y director del Hospital Doctor Cura, conversó al aire de LU32 sobre el estado de la salud pública en la ciudad y en el Partido. Habló de la importancia de articular el trabajo de las instituciones de salud públicas y de aquellas que corresponden al ámbito de lo privado.