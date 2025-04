“El agua destruyó caminos y es mucho lo que hay que hacer en obras”

El presidente de la Sociedad Rural de Olavarría, Daniel Aycaguer, describió un panorama complicado para el campo por la situación hídrica y destacó la relación con el área de Obras Públicas municipal para poder resolver los reclamos de los productores. Además, remarcó la expectativa por los fondos de Provincia para la seguridad.