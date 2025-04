‘Estamos sufriendo un golpe muy duro al trabajador’

El referente del sindicato que representa a los trabajadores de la fábrica radicada en Hinojo, Sergio Urrutia, se expresó ante la unidad móvil de LU32 este martes, mientras los 100 trabajadores despedidos iban negociando su indemnización. Expresó que la dependencia se cierra hoy mismo. Contando contratados, se trata de unas 130 familias que quedan sin sustento.