Alejandro Bianciotto: “Partido a partido voy mejorando y eso me tiene tranquilo”

El futbolista de municipales se expresó en 60 Minutos. Habló sobre el presente del equipo que dirige José Luis Prevetera y sobre su rendimiento en lo que va del torneo. “En lo personal me siento bien, voy agarrando ritmo partido a partido”. Dijo Bianciotto.