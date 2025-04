La UCR acompaña a Kicillof en el desdoblamiento y se preparan dos convenciones

El senador provincial Alejandro Cellillo se refirió a la cuestión en diálogo con LU32, ante el decreto de la fecha de las elecciones provinciales, diferentes de las nacionales, que promueve el gobernador. En otro orden, también destacó la suspensión de las PASO, pero reconoció la utilidad. Finalmente, se expresó en torno a la actualidad de la UCR.