Cardiología: “La urgencia ha cambiado muchísimo”

Cada 9 de abril se celebra el Día de la Cardiología Argentina, y en ese marco, habló en Lu32 el médico Jorge Tartaglione, quien además es presidente de la Fundación Cardiológica de nuestro país. Valoró a la especialidad como ‘vital’ y destacó los avances tecnológicos en la medicina a partir de la inteligencia artificial.