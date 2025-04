En el marco del aniversario de Estudiantes se realizará un encuentro de Saltos Hípicos

En 60 minutos dialogamos con Antonella Di Pinto, integrante de la Subcomisión de Hipismo de Estudiantes. “La verdad es que hace tiempo que venimos organizamos este tipo de eventos, el de este fin de semana es especial con motivo del aniversario de nuestro club. Esperamos recibir jinetes y amazonas locales y de la región, desde niños hasta jinetes y amazonas de experiencia”. Dijo Di Pinto.