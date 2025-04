RADIO EN VIVO

'Tenemos un pueblo seguro y tranquilo'

El intendente Gustavo Cocconi dialogó con la unidad móvil de LU32, presente en aquella ciudad este jueves. Destacó el tema turístico con las termas, pero también, la posibilidad de radicación de adultos mayores en las residencias. En un punto del diálogo, se refirió al tema seguridad, al reciente fondo anunciado por la Gobernación, que resaltó, pero reconoció que se necesita más dinero. En breve, declaró, concurrirá a entregar patrulleros el Ministro de Seguridad.