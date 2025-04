Leo Sánchez: "Volver a activar el rugir de motores en el pueblo es muy lindo"

Desde Tapalqué, la unidad móvil de LU32 conversó con Leo Sánchez, piloto local de la Promocional 1100 de APPS, quien celebró la historia de Tapalqué en relación al automovilismo, y la importancia del autódromo para la ciudad.