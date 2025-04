Joaquín Stular: “En Estudiantes me encontré con un grupo bárbaro”

El delantero Bataraz habló en 60 minutos sobre el gran presente del equipo, puntero y con puntaje ideal. En lo personal destacó que se siente muy útil y muy cómodo en el equipo. “Estamos punteros en una zona muy dura, estamos contentos, hay un buen clima y buenas energías en el grupo”. Dijo Stular