‘El 2024 fue el año de más registros de personas interesadas en tramitar la nacionalidad española’

Lo confirmó Ricardo de Beláustegui Castaño, vicecónsul honorario a cargo de la Agencia Consular de Olavarría. En la entrevista, recordó que este sábado, a las 10:30, llegarán los referentes del Consejo de Residentes Españoles de Buenos Aires, que atenderán consultas de conciudadanos, pero también de argentinos.