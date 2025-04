Alejandro Diez: "Todavía no caigo, pero llegar a los mil partidos es muy importante y me llena de orgullo"

En la previa a cumplir 1000 partidos en la Liga Nacional de básquet, Alejandro Diez habló en 60 Minutos. Recordó su debut en primera, repaso anécdotas, recuerdos y remarcó que en la vorágine de la temporada aun no dimensionó lo que significa llegar a ese número de partidos, pero si reconoció que es un logro importantísimo para su carrera.