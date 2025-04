Edgardo Maldonado: “Tenemos una deuda jugando de local, tenemos que ganar”

El “Zurdo” habló con 60 minutos en la previa al duelo del próximo domingo entre El Fortín y Bull Dog de Daireaux. “Sera un partido muy físico, ellos no van a regalar nada. Nosotros de local aun no ganamos y le debemos una victoria en casa a nuestra gente”. Dijo Maldonado