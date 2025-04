Sergio Roldán: “El sistema carcelario está bastante dañado”

El reconocido abogado penalista, habló este domingo sobre la investigación que lleva adelante el fiscal Lucas Moyano, por la que realizó un allanamiento en la Unidad Penal N°2. El caso donde están involucrados internos, personal del servicio Penitenciario y comerciantes de la localidad gira en torno a un posible cohecho y hasta el momento no hay imputados ni detenidos, aunque se esperan novedades en los próximos días.