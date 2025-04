Loma Negra triunfó nuevamente y se afianza como puntero en su zona

En una nueva edición del clásico entre Loma Negra y San Martín de Sierras Bayas, el “Celeste” fue quien se alzó con la victoria como local por 1-0 con gol de Alexis Guzmán. En la previa hubo homenaje y entrega de reconocimientos a ex jugadores que fueron campeones con la institución.