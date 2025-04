Hacia el mediodía del lunes, el tipo de cambio devaluó 8,10 % respecto al viernes

El dólar oficial Banco Nación abrió este lunes a $1250, unos $150 más que el cierre del viernes. Luego bajó su costo hasta alcanzar $1190. En Olavarría, minutos antes de las 10, el dólar blue o libre cotizaba a $1330, pero varias casas de cambio que recorrió la unidad móvil, no estaban operativas. Varios comerciantes, dialogaron con LU32 y expresaron que hay incertidumbre.