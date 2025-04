Padre Kolbe: organizan colecta para rellenar el tubo de gas de la institución

Desde el Centro Mariano "Padre Kolbe", se convoca a quienes quieran colaborar de forma económica con el relleno del Zeppelin de gas o "chancha", la cual se utiliza para abastecer la sede. Al aire de LU32, la Misionera Angélica Diez agradeció el constante apoyo de la comunidad olavarriense para con la institución.