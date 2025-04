Vislumbran acuerdos entre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos contra el ‘ambacentrismo’

El colega periodista Mario Cáffaro de LT10 Santa Fe, dialogó con LU32 luego del triunfo del gobernador Pullaro en las elecciones constituyentes de este domingo. Pronosticó que podría personificarse en él, una proyección nacional de los acuerdos entre estos distritos del centro del país.