"Hoy les toca a ellos, pero ¿y si nos toca a nosotros?”

Silvina Echeverría, referente de vecinos autoconvocados de Colonia San Miguel explicó que este miércoles 16 de abril, se realizará una reunión con un abogado de una organización sin fines de lucro, que se dedican a la defensa de los ciudadanos frente al uso de agroquímicos. En la localidad, varias personas sufren las consecuencias del uso de estos.