Levantamiento del cepo: ‘La situación impacta mucho en las jubilaciones’

El Dr. Eduardo Braunschweig habló en su columna en Lu32 y se refirió a las últimas medidas del Gobierno Nacional y cómo impacta en las jubilaciones. Aseguró que esto se agrega a la inflación ya declarada, y que hay un atraso grande en cuanto a lo que se cobra. También se refirió a los despidos en Olavarría y a cómo debe proceder el empleado ante el empleador.