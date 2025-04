Vía Crucis: “Es un vehículo y un modo de evangelizar”

El Colegio del Rosario realizará hoy a las 20 el clásico Vía Crucis en el Teatro Municipal. Luego de ser declarado de Interés Municipal y con la experiencia de 30 años teatralizando una escena bíblica, tienen una gran expectativa. Las puertas se abren 19.30 y la entrada es un alimento no perecedero.