Benito: "Fue una carrera increíble"

Un inicio de campeonato perfecto tuvo el olavarriense que hasta aquí se quedó con todo lo que corrió en estas tres primeras fechas del año, por lo que es el cómodo líder del torneo.

En esta oportunidad efectuó una gran maniobra para saltar a la punta desde el cuarto lugar, “Fue carrera increíble donde me tocó esperarla, porque sabíamos que teníamos menos que el resto, donde la corrimos atrás, fuimos pensantes para no ir gastando el auto. Yo hago la misma maniobra que hice en la serie, me meto por adentro a Lucas, que va cerrándome, y para no dejarle el auto puesto, decidió bajar la rueda al pasto y salió la maniobra”, contó Nicolás.

Este triunfo le permitió seguir sumando puntos y estirar la diferencia en el campeonato al que todavía le quedan 7 competencias.“hay que seguir por este camino, pero no es fácil, porque los autos son muy parejos, son muchos los que andan fuertes, se hace difícil, pero tenemos que seguir trabajando sin relajarnos”, agregó.