Bancarios con cierre de paritaria casi bimestral

Foto: Iturralde junto a Sergio Palazzo.

El secretario general de la Seccional Azul de La Bancaria, José Luis Iturralde, dialogó con LU32 este miércoles, luego de conocido el incremento correspondiente a Abril, Mayo y Junio, que deja el salario mínimo del rubro en casi $1.800.0000. En otro orden, también señaló que no están viendo caída del empleo en las empresas del ramo.