Vecinos reclaman por un zanjón y hechos de inseguridad

Después de muchos años, Sonia y Ángel pudieron construir su casa y se asentaron sobre la Calle 106. Frente a su vivienda, un zanjón les complica la vida diaria. Olores nauseabundos, animales muertos, arbustos y pastos altos y alimañas de todo tipo se juntan en el lugar. Además, remarcaron los distintos hechos de inseguridad.

“La situación que estamos pasando es que tenemos este zanjón acá, que no tengo mi vereda, y que hay una pudrición terrible. Queremos una solución a esto, porque ya al municipio hemos ido, pero no nos han dado nada concreto, así que apelamos a esto por ese motivo, porque ya al municipio hemos ido, y no tenemos respuesta”, explicó Sonia.

“Nosotros también hemos ido al municipio y hemos tenido cierta respuesta favorable, y tal vez no tanta, porque hablamos con el señor Carlos Bétiga y le explicamos, o, mejor dicho, él nos dijo, ¿qué es lo que necesitan ustedes? Nosotros necesitamos que saquéis unos toscones de árboles que estaban acá desparramados, porque no tenemos vereda, al no tener vereda no podemos sacar la camioneta, no podemos dejarla fuera, entonces a raíz de eso fuimos y charlamos”, señaló Ángel y recalcó que hubo “buena disposición de esta gente, pero hasta ahora, si te he visto no me acuerdo. Lamentablemente tenemos un foco infeccioso de mosquitos, de alimaña, de ratas, y no se puede vivir. Le cuento a Luis también, o a su compañera ahí en el estudio, acá cuando hacía 30, 35 grados de calor nosotros no podíamos abrir la ventana de nuestra habitación para que ventile, porque era impresionante el olor a podrido, fétido, qué sé yo, montones de cosas, mosquitos, gran cantidad de alimaña”.