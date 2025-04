Nuevo documento de la Pastoral de Azul por despidos en Olavarría

"El impacto en el empleo directo debemos agregar el empleo indirecto: las tareas de mantenimiento, limpieza, comedor, talleres externos, entre otras, están tercerizadas. Quedan afectadas 150 familias de una localidad de alrededor de 3000 habitantes, la mayoría residentes allí o en las inmediaciones".

"El motivo comunicado por la empresa es que ha dejado de ser rentable como consecuencia de la caída en las ventas por la contracción del mercado interno y la apertura de la importación".

"Por eso reiteramos que ‘el crecimiento económico nunca será bienvenido si se produce en detrimento del crecimiento humano, social y laboral’ y acompañamos a los trabajadores afectados, a sus familias y a la comunidad. Este hecho -y los similares- son circunstancias dramáticas para localidades de estas características y desde ya, para el país también".

‘Comprendimos que somos un numerito y que no hay humanidad’, dijo uno de los trabajadores despedidos, palabras certeras que repican ásperamente en cada uno de nosotros y hacen veraz la afirmación de Francisco: ‘Debemos tener el valor de soñar con economías que no sean puramente liberales... Debemos ser prudentes con la economía: si se centra demasiado sólo en las finanzas, en meras cifras que no tienen entidades reales detrás, entonces la economía se pulveriza y puede conducir a una grave traición. La economía debe ser una economía social’.

"A ’Dios fuente de toda razón y justicia’, dirigimos nuevamente la oración. Que nos conceda la gracia de conocer de verdad, lo que el trabajo significa para la dignidad de las personas, de las familias, de los pueblos".