Se reanuda la obra de Ciencias de la Salud con fondos de la UNICEN

Lo anunció en conferencia de prensa este miércoles, el rector de la Universidad Nacional del Centro, Marcelo Aba. Aseguró que financiarán la próxima etapa de la obra con la misma empresa que tiene la licitación y que es “una necesidad absoluta de toda la comunidad”. Los trabajos se retomarán desde el lunes 21 de abril.