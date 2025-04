Ebarlin: "Es una carrera donde el equipo toma un papel fundamental"

La próxima cita del TC no será una carrera más ya que será la primera de las denominadas “especiales”. En este caso puntual será con recarga de combustible y una duración de 45 vueltas.

El representante de Benito Juárez llega con el objetivo de mejorar el funcionamiento de su Chevrolet Camaro con el cual logró, como mejor resultado, un 16to lugar en la primera fecha del campeonato.

“Una carrera más extensa de lo normal, un lindo condimento. Obviamente la entrada a boxes, el equipo toma un papel más importante, los mecánicos y demás, al momento de la parada el piloto debe ser preciso y estar bien atento en el equipo para ser rápido en la recarga y en la salida”, contó “Juanjo”.

En este tipo de carrera es clave el ingreso a boxes y todo lo que ello conlleva para no tener inconvenientes y hacer una parada rápida, “Ser muy preciso para frenar el ingreso a boxes, donde se puede ganar o perder mucho, y tener la suerte de que ningún auto ingrese delante tuyo o cerca, que te quite esa velocidad o ese tramito de la entrada que te haga ser lento. Y también mirar un poco para atrás, porque si uno está parado y el del box de adelante, o los dos boxes adelante, le toca entrar en esa vuelta también, y lo hace, el que ingresa adelante tiene la oportunidad de irse adelante, de irse primero, pero el que ingresó después todavía está parado cuando uno tiene que salir, y a veces no da el radio para salir y eso te complica” agregó el juarense.

Por último, realizó una evaluación de las primeras fechas del presente campeonato en el que todavía no ha encontrado el funcionamiento que buscaba, “Esperábamos un poco más este inicio de temporada, no hemos estado rápidos, lo mejor fue el resultado final, 16, en Calafate, pero con un auto que no está todavía competitivo. Para esta carrera se hicieron un montón de cosas. Se trabajó mucho en el auto, que creo que el punto flojo que tenemos”, remarcó Ebarlín que compite con un Chevrolet Camaro.