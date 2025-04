Bus turístico: Salida especial en Semana Santa

El jueves 17 de abril, el bus turístico tendrá una salida especial en la cual recorrerá iglesias del partido de Olavarría. En esta ocasión, se partirá desde la Oficina de Turismo en el Centro Cultural “San José” y la duración del itinerario será de 3 horas. Los cupos ya están completos.