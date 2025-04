Juan Cruz Areco: “Necesitábamos un partido así”

El Volante central de Embajadores habló con Pasión Deportiva luego de la goleada del Domingo frente a Casariego. Areco destacó el triunfo y valoró el debut en primera de dos jugadores.” Trataremos de terminar como los mejores primeros y poder definir en casa”. Dijo Juani Areco, de gran partido el pasado fin de semana.