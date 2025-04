Inés Maddio: “Los tres somos amigos y venimos tocando hace tiempo, a nivel musical nos llevamos muy bien”

La artista Azuleña estuvo en “enfocados” y nos habló sobre este proyecto que lleva adelante junto a Agustín Begue e Ignacio Montoya Carlotto. Se trata de “canciones para contar” y se presentaran este viernes en nuestra ciudad.