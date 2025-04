Quintas sobre las cámaras: ‘Se pagó, hubo un final de obra e iniciamos los reclamos correspondientes’

El subsecretario de protección ciudadana del municipio dialogó este jueves con la Radio, luego de la firma del intendente y el gobernador por el Fondo de Seguridad este miércoles. Se refirió a un abanico de temas relacionados con su función: destino del dinero; cámaras de seguridad; costo de nuevos patrulleros, prohibición de la caza y su permanencia en el cargo.