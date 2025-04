"La era digital hace más difícil saber quién acompaña a nuestros hijos"

Al aire de LU32, la médica especialista en Psiquiatría y Psicología María Alejandra Vitale, habló acerca de los desafíos que enfrentan los padres a la hora de criar a sus hijos. Señaló que vivimos en una época donde las redes sociales han modificado la manera en la que los adolescentes transitan esta etapa de sus vidas. Hizo referencia a los debates y cuestionamientos que provocó la serie de "Adolescencia", y brindó consejos acerca de cómo mejorar la comunicación entre padres e hijos.