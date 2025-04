A 43 años del histórico triunfo de Loma Negra sobre la URSS en Olavarría

Un 17 de Abril del año 1982, Loma Negra escribió uno de los capítulos más emblemáticos de su historia dentro del fútbol: venció por 1 a 0 a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en un partido amistoso, disputado en la cancha del "chaira". El estadio explotó de gente, los equipos tardaron en llegar al predio de juego por la masividad de público que transitaba en las calles olavarrienses para poder llegar al mismo.

Al aire de LU32 AM1160, Osvaldo Rinaldi y Luis Barbieri charlaron con Fabián Casanella y Braian Tiseira para "60 minutos", memorizando el hecho épico del cual formaron parte. El arquero y capitán del "celeste" recordó ese momento como "un día hermoso y una experiencia única. Ser el capitán de ese equipo fue un orgullo", sintetizó. Por su parte, el volante expresó que "Siempre hay un recuerdo y una emoción muy linda porque fue una sorpresa tremenda. Fuimos nosotros los que les sacamos el invicto que tenía esa selección", esbozó Rinaldi.

En la misma línea, Osvaldo destacó que "Fue un grupo divino que todavía sigue conectado, le tengo un gran cariño a Olavarría por todo lo vivido en esa época. Tengo mucha gente querida en la ciudad, disfruto mucho cada vez que voy para Olavarría y cuando se conecta ese nombre en cualquier medio, sale el nombre de Loma Negra y eso me emociona", sentenció.

No obstante, no dudaron en contar perlitas de esa participación: "En el entretiempo de ese partido yo lo veo entrar a Valentin Suarez con dos señores bien rusos, nos llaman al Técnico y a mi (que era el capitán), y el intérprete nos solicita que bajemos la intensidad porque era una selección que se estaba preparando para el Mundial y no podía ser que nosotros le estemos jugando de igual a igual. Ellos estaban preocupados por nuestro nivel y estaban sorprendidos porque no nos iban ganando por una gran diferencia como esperaban", manifestó Barbieri. A su vez, Rinaldi mencionó que "El arquero suplente de la URSS era el arquero que yo había enfrentado en la final del torneo juvenil en Japón. Cuando terminó el partido me dijo que estaba sorprendido por el nivel del equipo", concretó.

Por último, ambos coincidieron en destacar que "Esto quedó en la historia del fútbol argentino, siempre se va a recordar con el tiempo, y está sucediendo", marcaron. Y además, expresaron que "Si esto existiría ahora, estaríamos jugando la Copa Libertadores”.

El equipo de esa tarde formó con: Luis Barbieri; Carlos Squeo, Jorge Pellegrini, Norberto D'Angelo, Osvaldo Cristofanelli; Osvaldo Mazo, Osvaldo Rinaldi, Carlos Sosa; Félix Orte, Armando Husillos y Pedro Magallanes. Era dirigido técnicamente por Rogelio Antonio Domínguez.