Padre Cesar: "La música también es un acontecimiento espiritual"

"El cura Rockero", César Scicchitano Tagle, pasó por los micrófonos de Radio Olavarría en estas pascuas. Habló sobre su decisión de volcarse al sacerdocio, de su relación de amistad con músicos como Juanse, el negro García López y Pity Álvarez y de sus proyectos musicales.