Reabrieron el Centro de Día Mujeres Adolescentes y sumaron una Casa de Abrigo

El Centro de Día ha sido, desde su creación, un espacio de escucha, contención y fortalecimiento de proyectos de vida para las adolescentes, ofreciendo herramientas y recursos cotidianos que robustecen su autonomía y participación social.

La implementación de la Casa de Abrigo profundiza aún más esa misión, garantizando el acceso a derechos, la protección y la restitución de condiciones de vida dignas. Este avance permitirá acompañar situaciones complejas con respuestas concretas, humanas y cercanas, orientadas a construir redes de cuidado junto a equipos comprometidos y políticas públicas con perspectiva de género y de derechos.

“Respondemos a un modelo de gestión en la cual colocamos a la agenda de niñez y adolescencia en la centralidad de las acciones de gobierno. Esto implica pensar en un contexto de crisis socioeconómica a nivel nacional, ideas creativas sobre las principales problemáticas que tenemos, esto es hoy la casa de abrigo y el centro de día. Esta modalidad dual va a venir a dar respuesta a una demanda histórica”, expresó la subsecretaria de Protección Integral de Derechos, Malena Pianciola.

En ese sentido, añadió que “las niñas y adolescentes que se encuentren atravesando una situación de vulneración de derechos han tenido que ser trasladadas a otras ciudades, lo que nosotros queremos es que puedan forjar su vida en la ciudad de origen. Trabajar en pos de la re vinculación familiar, de generar proyectos de vida autónomos, que es lo que ya hace hoy día Mujeres Adolescentes. Estamos robusteciendo las instituciones, dotándolas de personal calificado, mejorando los espacios, entendiendo que al sistema de promoción y protección lo hacemos entre todos, y principalmente que estamos dando respuesta a aquello que la comunidad organizada demanda y que las infancias necesitan como derechos y garantías de una sociedad más justa e igualitaria”.

La actividad contó además con la participación de funcionarios del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, quienes arribaron para ser parte de la reinauguración. Andrea Cáceres, Directora Ejecutiva del Organismo de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires, señaló que es “realmente poder estar acá con ustedes es muy importante, cada vez que se abre un espacio de cuidado, realmente se abre una oportunidad para los pibes y las pibas. Este espacio a partir de ahora tiene que ser de toda la comunidad y no olvidarnos de que hay una dirección, un equipo que va a trabajar mucho, no creer que porque hoy se abre esta puerta ya está todo solucionado, sino por el contrario, tenemos que hacernos parte de este proyecto, que viene a traer un lugar de cuidado, de amorosidad para nuestras adolescentes, que no están atravesando el mejor de los momentos”.

“Transformar esas realidad tiene que ver con que cada uno de nosotros y nosotras también nos hagamos responsables, criar es responsabilidad de todos y de todas, criar en comunidad es realmente una definición que tenemos que tomar y asumir”, afirmó y, al par, agradeció al intendente Maximiliano Wesner por “haber priorizado la agenda de la niñez y la adolescencia dentro del ámbito de políticas públicas pensadas para este territorio”.

Participaron también de la inauguración la Secretaria de Desarrollo de la Comunidad Laura Gamberini, el Director de Servicios locales y zonales Eduardo Martínez, la coordinadora del espacio Mónica Casamayou, además de representantes juzgados locales, asesoría de menores e incapaces ayudantía delitos sexuales, defensorías, ministerio público educación distrital organizaciones sociales, áreas municipales, docentes, auxiliares y trabajadores del espacio.

Durante la jornada de reinauguración se recorrieron las renovadas instalaciones, se compartieron testimonios de trabajadoras del dispositivo y se destacó el trabajo articulado entre diferentes áreas municipales para hacer posible esta nueva etapa.

El espacio cuenta con un equipo interdisciplinario que trabaja de forma sostenida para acompañar a cada adolescente desde una mirada integral.

La reapertura del Centro de Día y la apertura de la Casa de Abrigo representan un nuevo hito en las políticas locales de protección, promoción y restitución de derechos, reafirmando el compromiso del Estado municipal con quienes más lo necesitan.