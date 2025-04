Busto: 'Olavarría no está ajeno a lo que pasa en diferentes ciudades' respecto al crecimiento del delito

Foto: Archivo

El Comisario Mayor (R) y ex funcionario de seguridad de la gestión de Ezequiel Galli, afirmó que ya no trabaja en el municipio de Bragado, donde se ocupaba de la cuestión de seguridad, al concluir el mandato local en 2023. Afirmó que no sigue muy de cerca las cosas en Olavarría porque no lee medios, pero sí habla mucho con amigos y vecinos de la ciudad. Indicó que en Bragado se apoya mucho al policía en su trabajo.