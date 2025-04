La esposa del futbolista de Estudiantes continúa en la Favaloro

Luego de haber padecido tres infartos y recientemente haber dado a luz, fue derivada a la institución especializada, donde aguardan un diagnóstico certero. Brian, en diálogo con LU32, expresó que ya saben que tienen que implantarle un desfibrilador para que pueda continuar con su vida.