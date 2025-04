Supermercado fue robado tres veces en lo que va del año

Está ubicado en Maipú y José Luis Torres. Sergio, su propietario, dialogó con la Unidad Móvil de LU32 en la mañana de este lunes. El hecho ocurrió durante una de las madrugadas del fin de semana. Adelantó que no radicará la denuncia porque no sabe si sirve para algo.