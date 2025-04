Buscan replicar en otras ciudades la instalación de estufas seguras en hogares vulnerables

La iniciativa nació y se desarrolla en Mar del Plata, reveló el reconocido productor artístico, Pablo Baldini en Entre Amigos. Añadió que no solo se trata de construir y donar la estufa, sino de dejarla en funcionamiento en el hogar que lo necesite.