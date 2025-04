Olavarría se expresa en honor al papa Francisco

La unidad móvil de LU32 salió a la calle para consultar a la comunidad olavarriense por su sentir respecto a la noticia del fallecimiento del papa Francisco, el referente máximo de la religión cristiana en el mundo.

"Me sorprendió, pensé que no iba a ser en Semana Santa. Como católica me duele, porque era una persona muy humana, que se acercaba mucho a los pobres, a la gente. Lo vivo con dolor, con incertidumbre de ver quién va a venir", compartió una oyente de Radio Olavarría en diálogo con la unidad móvil.

En sintonía, añadió que "era muy importante, era un Papa que se acercaba a la gente, yo por lo menos lo sentí así, que era más cercano a la gente que el Papa anterior".

Otra oyente resaltó la "humildad" del Papa a la hora de planear su entierro.

"A mí lo que me cayó muy bien es todo lo que escuché sobre que el Papa no quería tres cajones, que quería un solo cajón... Esas cosas me impactaron mucho. Que quería ser velado abajo, no arriba como todos los Papas, y también escuché que dijeron que no quería un velatorio aparte, con todos los sacerdotes, sino con todos los peregrinos, todo eso, eso sí me impactó mucho", opinó la oyente.

Por otro lado, esta misma oyente admitió un cambio de opinión respecto al Papa:

"Al Papa lo quieren y no lo quieren. Yo no tenía muy buenas referencias. Primero como Argentina, me caía muy mal que no viniera a Argentina, y algunas otras cosas, pero todas estas otras cosas que me enteré, sí me impactaron mucho"

"Con profundo dolor, porque si bien era una imagen muy querida por nosotros, lo único que siento es que nunca nos haya venido a visitar. Fue un Papa con mucha humildad, muy allegado a los pobres, que es lo que más lo necesitan en este momento. Espero que el próximo que esté con nosotros, también siga sus pasos. Espero que también la Iglesia lo reciba con mucho fervor y entusiasmo, y que sea también tan humilde como este que tuvimos", añadió como deseo esta misma oyente.

Por último, otra oyente expresó que el Papa trajo a la Iglesia "mucho cambio, mucho cambio, y la verdad una ayuda siempre espiritual de él, y muy emocionada. Que descanse en paz, y la verdad, a unos días de Pascua que se haya ido el Papa, en esta época, es muy emocionante, es muy movilizante".