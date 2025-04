Romero evaluó su paso por Paraná

Un gran espectáculo brindo la clase 2 del Turismo Pista en el autódromo de Paraná en donde fue de la partida Romero que transita sus primeras carreras en al divisional.

Por un inconveniente en la serie, Nico tuvo que largar desde el fondo de la grilla y consiguió avanzar, “El fin de semana nos tocó pinchar varias gomas y la realidad es que goma es buena. Nos pasó en un entrenamiento y nos pasó en la serie.

En la serie, en la segunda vuelta, se pincha también algún fierro que le ha entrado, algún alambre, algo. Es una lástima porque veníamos avanzando, veníamos con buen ritmo”, manifestó Nicolás.

Esto lo llevó a largar retrasado la final en donde consiguió ir avanzando con el correr de la competencia, “Largamos puesto 47, movimos bien y pudimos, avanzar en las dos o tres primeras vueltas. Tomé como referencia a Martín Chico que largó ahí adelante mío. Después en un momento yo me trabé para pasar y él avanzó un poquito más, pero luego abandonó”, contó Nico.

Promediando la carrera el rendimiento del Chevrolet Corsa decayó y así terminamos la carrera, “Pasando las vueltas como que se empezó a decaer un poco más que el resto y ya no teníamos mucho más para hacer. No pudimos sacar un buen parámetro, sabíamos que no íbamos a estar igual que en La Plata ya que habíamos clasificado muy bien. Habíamos trabajado para tener un poco más de ritmo ya que habíamos trabajado para eso”, agregó Nicolás.

El todo Bulón Group trabaja para poder seguir evolucionando y ascendiendo en la categoría, “La realidad es que yo estoy muy ansioso en querer pegar un salto más. No queremos perder tiempo, hay que seguir trabajando, hacer elementos nuevos, pero eso requiere dinero”, contó Nicolás.