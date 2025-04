Eduardo Caimi recordó al "Loco" Gatti en los micrófonos de LU32

El locutor, relator y abogado, Eduardo Caimi, recordó en los micrófonos de LU32 AM 1160 a Hugo Orlando Gatti, quien fuera su compañero de trabajo en el programa "Fútbol sin manchas". Habló de cómo era el ex-arquero, contó algunas anécdotas y lo destacó como "el arquero que reversionó el puesto".