“La huella más grande que dejo Miguel fue como persona”

Adalberto “Pelusa” Elormendi recordó en 60 minutos al fallecido Miguel Tau. El recordado futbolista de Estudiantes en la década del 70 e integrante de la selección de Olavarría, falleció en las últimas horas y sus ex compañeros lo recordaron como un gran futbolista, pero mejor persona.