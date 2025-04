Leo Vitale: “Fue muy raro para mí, nunca me imaginé jugar contra Racing”

Más allá de su sentimiento por Racing, el futbolista reconoció que hoy toda su energía esta puesta en Estudiantes. “Desde el primer día me hicieron sentir parte, confiaron en mí y hoy me debo a este club”. Dijo Vitale, que recalcó que el “Bata” fue superior a Racing y se quedó merecidamente con la victoria.