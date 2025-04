APPS va por la segunda fecha en Tres Arroyos

El Moto Club recibirá a las tres categorías el próximo sábado y domingo para llevar a cabo la segunda entrega del torneo 2025 que dio comienzo en el “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría a mediados de marzo.

Haremos un repaso de los posibles pilotos presentes en esta competencia, recordando que la inscripción se encuentra abierta desde el jueves pasado.

La Monomarca será la categoría con más unidades, extraoficialmente serán más de 25 los presentes en el “Segundo TaraborellI”, un número que podría crecer a lo largo de la semana. Con respecto a la fecha pasada estarán las bajas de Hernán Errobidart, Santino Canozo y Oscar Suárez, mientras que retornará el local Rodrigo Oliver.

La Promocional mantendrá buen número de unidades, en principio sean 18 los presentes, aunque podría sumarse Roberto Gisler. En cuanto a las ausencias, Cristian Marotta confirmó que no estará presente. Por su parte, Walter Peralta todavía no definió si estará o no, aunque sería casi un hecho su ausencia.

Por el lado de la copa Gol, serían 15 los posibles presentes con la vuelta de Matías Godoy, con un auto nuevo, Aldo Gisler y la posibilidad muy cercana de que Oscar “Cacho” Fernández sea de la partida.

A su vez Pablo De Mateo trabaja para poder correr, hay tareas por delante para hacer por lo que todavía su debut en la competencia está en duda.